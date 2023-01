Willy Athoons, l’esprit de la matière au Mill à La Louvière

Le sculpteur belge Willy Athoons est à l’honneur dans une exposition rétrospective au Mill – Musée Ianchelevici à La Louvière. Contemporain d’Idel Ianchelevici, avec lequel il expose à plusieurs reprises, l’artiste originaire de Malines est l'une des figures de proue de l’avant-garde belge. Entre l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, l’École des Arts Décoratifs d’Ixelles et La Cambre, sa formation artistique s’étale sur une quinzaine d’années. Après la guerre, Willy Athoons sera l’un des Cofondateur de la Jeune Peinture belge, collectif d’artistes, dont il est le seul sculpteur. Grâce aux nombreuses expositions en Belgique et à l’étranger organisées par le groupe, il gagne en visibilité.

D’abord animé par la figuration, il sculpte les portraits de ceux qui l’entourent, notamment de ses officiers ce qui lui permet de continuer de pratiquer pendant son service militaire. Un jour, en visite au Musée Kröller-Müller il découvre les peintures de Piet Mondrian. C’est une révélation pour l’artiste qui se détache petit à petit de la figuration et déménage définitivement pour la capitale française. Ses œuvres de plus en plus abstraites révèlent son désir d’atteindre une sobriété extrême de la forme. Il passe alors d’un bout à l’autre du spectre réel-imaginaire. Il réalise aussi de nombreux dessins, qui comme ses sculptures sont d'abord tournés vers le naturalisme et les sujets figuratifs et qui se détourne progressivement du réel.

L’exposition retrace ses différents passages et ses différentes techniques : de ses nus féminins à ses pièces d’art sacré pour des églises, de son modelage de la terre à ses tailles directement dans le bois ou la pierre.

Informations pratiques

Du 27 janvier au 14 mai 2023

MiLL – Musée Ianchelevici

Place Communale, 21 – 7100 La Louvière