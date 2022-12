WILLOW veut encourager les filles de couleur à se mettre au rock

Interrogée par Guitar World, WILLOW a déclaré qu’elle espérait que sa musique créera plus d’inclusivité et de positivité dans le rock et le métal.

Le souhait de WILLOW : que sa musique aide les femmes et les filles de couleur à se sentir acceptées dans la communauté rock. Elle en fait carrément sa mission. "Je veux que les femmes et les filles de couleur se sentent acceptées et sachent que le rock est fait pour elles. Elles peuvent prendre la guitare, la basse, les baguettes ou le micro. Je veux les entendre crier et chanter, en mettant toute leur énergie dans ce beau genre et changer le monde. Et j’ai l’impression que ça change !"

Pendant l’interview, la fille de Will Smith a également partagé sa volonté de créer plus d’espace sur la scène pour les vastes sous-genres de la musique alternative.

"Je pense que le rock est un genre tellement vaste.", a-t-elle déclaré. " Les gens se concentrent beaucoup sur le pop-punk. Nous aimons tous le pop-punk mais n’oublions pas le métal, le thrash et le rock classique. Il y a toutes ces formes différentes que prend le rock, et tous ces sentiments différents qu’il peut exprimer. Cet album ("CopingMechanism" sorti en octobre 2022) est une lettre d’amour à toutes les saveurs que le rock peut avoir, de Smashing Pumpkins à Lamb of God. "