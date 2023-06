Willie Nelson revisite ses classiques en mode bluegrass

Willie Nelson a annoncé un nouvel album intitulé Bluegrass, qui sortira le 15 septembre via Legacy Recordings. En amont, il partage le nouveau titre "You Left Me a Long, Long Time Ago".

Comme le titre l’indique, Bluegrass comprend 12 chansons classiques du vaste catalogue de l’artiste, réinterprétées avec son ensemble de musique bluegrass. Tous les titres sélectionnés pour l’album ont été écrits par lui, à l’exception de "Good Hearted Woman", qu’il a coécrit avec Waylon Jennings. Parmi les autres titres phares, citons "On the Road Again", "Yesterday’s Wine" et "Still is Still Moving to Me".

L’album a été produit par Buddy Cannon, collaborateur de longue date de Nelson, et comprend des contributions de Barry Bales (basse droite), Ron Block (banjo), Aubrey Haynie (violon), Rob Ickes (dobro), Josh Martin (guitare acoustique), Mickey Raphael (harmonica), Seth Taylor (mandoline), Bobby Terry (guitare acoustique, guitare à cordes en boyau) et Dan Tyminski (mandoline). La pochette a été réalisée par Micah Nelson, le fils de Willie.

"You Left Me a Long, Long Time Ago" est sorti à l’origine sur l’album que Nelson a réalisé en collaboration avec Kris Kristofferson, Dolly Parton et Brenda Lee en 1982, intitulé The Winning Hand. Il a interprété cette version avec Brenda Lee, mais s’occupe seul de la voix principale de la nouvelle chanson.

Le dernier album de Nelson, I Don’t Know a Thing About Love, est sorti au début de l’année. En avril, il a célébré son 90e anniversaire en grande pompe au Hollywood Bowl de Los Angeles, faisant monter sur scène Neil Young, Margo Price, Snoop Dogg, The Chicks, Sturgill Simpson et bien d’autres. Il a également publié un nouveau livre qui devrait paraître dans le courant de l’année.

Dans le courant du mois, le futur membre du Rock and Roll Hall of Fame entamera sa tournée Outlaw Music Festival Tour, qui durera jusqu’en octobre avec une série d’artistes tels que Robert Plant et Alison Krauss, les Avett Brothers, John Fogerty, Margo Price, Kurt Vile, Kathleen Edwards et bien d’autres encore.