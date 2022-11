Williams se cache derrière le gardien : le Portugal frôle la catastrophe dans les arrêts de jeu

Le Portugal a bien failli passer à côté d’un succès déjà acquis jeudi soir dans les arrêts de jeu du match qui l’opposait au Ghana. Alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes à jouer et que les Lusitaniens menaient 3-2, Diogo Costa a bien failli commettre la boulette du mondial.

L’attaquant hispano-ghanéen Iñaki Williams s’est en effet caché derrière le portier portugais alors que celui-ci s’apprêtait à effectuer le dernier dégagement de la rencontre. Discret et malin, le joueur de l’Atlethic Bilbao s’est emparé du ballon mais a glissé au plus mauvais moment et n’a finalement pas marqué ce but qui aurait été synonyme d’égalisation pour le Ghana et de catastrophe pour le Portugal.