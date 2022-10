William Shatner a détesté son voyage dans l’espace : "Tout ce que j’ai vu, c’est la mort"

Au cours de son voyage dans l’espace, le capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner a vécu une expérience impressionnante mais pas vraiment positive.

Il a sorti un livre "Boldly Go : Reflections on a Life of Awe and Wonder" dont on peut lire un extrait dans Variety. Il explique qu’à son arrivée dans l’espace, il s’est retourné vers un hublot pour apercevoir ce qu’il attendait être un beau spectacle mais "quand j’ai regardé dans la direction opposée, dans l’espace, il n’y avait aucun mystère, aucune crainte majestueuse à contempler. Tout ce que j’ai vu, c’est la mort."

"Tout ce que je pensais était faux. Tout ce que je m’attendais à voir était faux."

Passionné par l’espace depuis longtemps, la réalité de la chose a été moins plaisante et magique qu’il l’imaginait. "J’ai vu un vide froid, sombre et noir. Cela ne ressemblait à aucune noirceur que vous puissiez voir ou ressentir sur Terre. C’était profond, enveloppant, englobant tout."