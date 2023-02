William offre un moment de nostalgie pure lors de la Grande Finale de The Dancer

Durant la première partie de cette Grande Finale, William et son coach, Agustìn Galiana ont décidé de jouer la carte de l’émotion en offrant un moment suspendu au public. Cette première performance a permis à William de s’assurer une place lors de la seconde partie de la Finale durant laquelle il a dû reprendre la chorégraphie de son audition.

Lors de cette seconde performance, William a su appliquer les précieux conseils qu’il a reçu d’Agustín Galiana tout au long de l'aventure de "The Dancer". En mélangeant les styles de danse, William a cette fois-ci proposé une chorégraphie ciselée par des mouvements précis, le tout avec une interprétation digne des plus grands danseurs.

C’est fou la progression, l’évolution, la maturité que tu as pris au cours de ces semaines… Je te félicite car tu as fait un parcours incroyable et comme je l’ai dit toute à l’heure, je pense que tu es le candidat qui a le plus progressé. Je te remercie d’avoir partagé cette aventure avec moi, j’espère que tu vas aller très loin et je te le souhaite ! - Agustìn Galiana.