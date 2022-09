William, le nouveau prince de Galles très populaire, devient l'héritier du trône

Il devra attendre: désormais roi, Charles III a promis de servir les Britanniques toute sa vie. Mais comme une reconnaissance du nouveau statut de son aîné, il a profité de sa première allocution vendredi pour lui attribuer le titre de prince de Galles, le titre des héritiers du trône que Charles avait reçu à 9 ans.

En attendant son tour, William, avec son épouse Kate, qui reprend le titre princesse de Galles porté par Diana autrefois, s'emploie à mener une vie aussi normale que possible. Il s'occupe de ses trois jeunes enfants avec lesquels le couple vient de déménager à Windsor et son cadre bucolique pour avoir "un peu plus de liberté qu'au centre de Londres", et se pliant sagement aux contraintes de la vie publique.

Ancien pilote d'hélicoptère-ambulancier pendant deux ans, il a quitté cet emploi en 2017 pour se consacrer à plein temps à ses tâches au sein de la famille royale. Un rôle qui a pris de plus en plus d'ampleur à mesure que sa grand-mère Elizabeth II, vieillissante, levait le pied tandis que son frère Harry et son oncle Andrew prenaient de la distance avec la famille royale.

Le premier s'est installé en Californie en 2020 avec sa famille, dénonçant le harcèlement des médias britanniques. Le second a été prié de se faire discret en raison d'accusations d'agressions sexuelles aux Etats-Unis, auxquelles il a mis fin en payant des millions de dollars.