William Horlait, à Bruxelles, désigné Premier fromager de Belgique

En 2016, lors de la dernière édition de la compétition (reprogrammée uniquement cette année en raison de la pandémie de Covid), c’est Véronique Socié de la "Fruitière", située en plein cœur de Bruxelles, qui avait remporté le concours.

Troisième concours agréé, peu après ceux du Premier sommelier de Belgique et du Premier cuisinier de Belgique, il a pour objectif de revaloriser la profession d’artisan et ses produits, précise la Fédération des fromagers de Belgique qui a créé la compétition en 2006.

L’événement gastronomique bruxellois "Eat Festival" a commencé jeudi à la Gare maritime de Tour & Taxis. Au total, sur les quatre jours, plus de 20.000 assiettes et 18.000 dégustations de bières, cocktails et vins ont été envoyés par 60 artisans – chefs, fromagers, pâtissiers, mixologues et brasseurs – qui se sont relayés pour faire découvrir leur savoir-faire. La prochaine édition du "Eat Festival" aura également lieu à la Gare maritime en septembre 2023.