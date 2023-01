William Bell sur le label Stax ''My Baby Specializes'' avec Judy Clay

Stax Records, label incontournable de la soul et du funk des années 1960 et 1970, a été un lieu de rencontre pour les musiciens de la région de Memphis. L’aventure musicale de Stax durera jusqu’en 1975. Avec la sortie du dernier album du groupe North Mississippi Allstars, nous avons découvert avec surprise, que William Bell était toujours "bon pied, bon œil". A 83 ans, le voici en guest sur le dernier album des frères Dickinson ''Set Sail''.

Nous apprenions en décembre 2022, le décès de Jim Stewart, fondateur du label Stax Records, qu’il a créé avec sa sœur, Estelle Axton, en 1957 à Memphis. Sous sa direction, le label a lancé des artistes légendaires tels que Otis Redding, Sam and Dave, Isaac Hayes ou encore The Staple Singers.

Propulsé chez Stax dans les années 50, William Bell va devenir un auteur-compositeur-producteur à succès avant d’entamer une carrière solo. En 1961, il sort son premier album "The Soul Of Bell" et ce sont les portes de la gloire qui s’ouvre à lui. Il est, depuis, considéré comme l’un des plus grands artistes de soul et de blues de tous les temps. Respecté pour sa voix unique, ses textes poétiques et sa capacité à raconter des histoires à travers sa musique.