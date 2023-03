William Baliwkisha tout sourire après la victoire du Standard : "On les a étouffés"

Le Standard a réalisé une grosse prestation ce samedi soir à Westerlo (0-2). Après la rencontre, William Balikwisha, auteur du deuxième but, était au micro de Pierre Deprez.

L’ailier liégeois a d’abord abordé son but inscrit en deuxième période. "Ohio garde bien le ballon dans le grand rectangle, le coach m’a dit que mon rôle était d’être dans le rectangle dans ce genre de situations et être prêt à la mettre au fond à tout moment.", a-t-il expliqué.

Depuis le début de saison, j’ai grandi, j’ai beaucoup appris, avec le coach et toute l’équipe. J’en suis très fier. Je continue à apprendre et j’espère passer d’autres caps d’ici la fin de saison.

Interrogé sur le discours de Ronny Deila avant la rencontre, le joueur de 23 ans a évoqué les consignes de son entraîneur. "Le coach nous a dit dans le vestiaire de vraiment rester humbles après deux gros matches à l’extérieur et de respecter ses consignes. On a su le faire et cela a payé aujourd’hui. On a pressé du début à la fin pour les étouffer. Grâce à cela, ils n’ont pas su se créer beaucoup d’occasions, au contraire de nous. On ne devait pas leur laisser la possibilité d’y croire."

Alors que Bruges sera au programme la semaine prochaine, il ne veut pas trop se projeter. "On verra pour le match de Bruges, on va bien se préparer pour aller faire un résultat là-bas."

Cela nous tenait à cœur de gagner le match aujourd’hui car avec le résultat de Bruges, on devait profiter d’une belle opportunité.

Concernant les mots de son coach à sa sortie, Baliwkisha a évoqué, tout sourire, sa relation avec lui. "Je ne suis pas son chouchou, il est vraiment proche de tous les joueurs, il était juste très content et fier de moi. C’est l’un de mes coachs favoris."