William Balikwisha sur son départ d'Anderlecht pour le Standard en 2014 : "La transition a été douloureuse"

Si aujourd'hui William Balikwisha fait le bonheur du Standard, c'est à Anderlecht que le nouvel international congolais a fait ses classes. Le virevoltant ailier de 23 ans est revenu sur son enfance et ses premiers pas dans le football à l'occasion d'un entretien avec Pierre Deprez.

"Mon père ne connaissait pas très bien le foot mais il était très dur avec moi. Avant de jouer au Sporting chez les jeunes, je me suis entraîné au Bon Air Sport. J'avais fait des tests là-bas et au bout de deux entraînements, ils m'ont dit que j'étais trop fort pour perdre mon temps chez eux et m'ont conseillé de me rendre à Anderlecht. Après un entraînement chez les Mauves, j'ai été accepté".

William Balikwisha, encore tout frêle, avait alors six ans quand il a rejoint le réputé centre de formation du Sporting d'Anderlecht. "Mais avant d'intégrer le club, je m'entraînais avec mon père dans le Parc du Peterbos, situé près de notre ancien appartement. Matin, midi et soir, je jonglais sous les ordres de mon papa. Je passais des heures à essayer de jongler. Il me disait que je ne jouerais pas à Anderlecht tant que je n'arrivais pas à jongler. Et j'ai réussi", a-t-il confié.

Les autres me regardaient d'un air méfiant car je venais d'Anderlecht

Originaire de Bruxelles, William Balikwisha est repéré par le club rival du Sporting : le Standard de Liège, qu'il rejoint en 2014. Un passage compliqué pour le jeune William, âgé de 15 ans lorsqu'il quitte la capitale pour la Cité Ardente. "La transition d'Anderlecht au Standard a été douloureuse. Je suis de Bruxelles. J'avais tous mes amis ici. Partir à Liège, c'était un énorme changement. Je suis allé à l'internat, il n'y avait plus papa et maman derrière moi. Tu dois devenir autonome, même si on s'est bien occupé de moi. Le premier mois, les autres me regardaient d'un air méfiant car je venais du Sporting. Il m'a fallu du temps. Mais aujourd'hui je me sens hyper bien à Liège".

Ses statistiques parlent pour lui. Cette saison, William Balikwisha s'est imposé comme titulaire indiscutable sous les ordres de Ronny Deila après des années de galère. En 31 matches de championnat, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Balikwisha avait d'ailleurs servi une offrande à Philip Zinckernagel contre... Anderlecht en octobre dernier.