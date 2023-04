William Balikwisha : "J’ai vraiment suivi mon cœur en rejoignant la sélection congolaise"

Le 24 mars, William Balikwisha a disputé ses premières minutes en sélection face à la Mauritanie. Alors que trois opportunités internationales se proposaient à lui, la Belgique, l’Allemagne et le Congo, il a décidé de porter les couleurs des Léopards et il ne le regrette pas. "Mon intégration avec l’équipe nationale s’est bien passée. De base, j’avais pratiquement déjà pris ma décision. Mais à cause des gens autour de moi, j’ai eu un petit moment de doute. J’ai demandé quelques conseils à Merveille Bokadi vu qu’il faisait déjà partie du groupe. Je ne voulais pas me tromper dans mes choix de carrière et me suis donc tourné vers lui pour qu’il m’aide dans ma décision. De plus, le sélectionneur m’a dit que j’étais un jeune avec énormément de talent et que je pourrais être l’avenir du pays. Au final, j’ai su trancher et j’ai vraiment suivi mon cœur en rejoignant la sélection congolaise."

Une question se pose alors. Va-t-il tenter d’attirer son frère, Michel-Ange Balikwisha qui évolue actuellement à l’Antwerp, en sélection avec lui ? "Je préfère laisser mon frère faire son choix. S’il se trompe, je n’aimerais pas en être la cause. Toutefois, c’est sûr que s’il me demande comment ça se passe en équipe nationale, je lui expliquerai. Mais s’il souhaite que je prenne une décision à sa place, je ne le ferai pas. Je pense que c’est un grand garçon maintenant. Le rêve de tous les frères qui pratiquent ce sport, c’est de jouer ensemble. Par conséquent, je serais très content de le voir sous les couleurs congolaises mais s’il choisit la Belgique, je serais heureux aussi car il ne faut pas oublier que nous venons d’ici."