William Balikwisha enfin épanoui au Standard : "Ronny Deila a été ma bouée de sauvetage"

Après des années de galère et des prêts peu concluants en Belgique et aux Pays-Bas, William Balikwisha est enfin parvenu à s’imposer au Standard. Grâce à qui ? À lui bien sûr, qui n’a cessé de travailler, mais aussi à un entraîneur qui l’a mis en avant. Dans un entretien avec Pierre Deprez, l’international congolais s’est confié sur l’importance de Ronny Deila dans sa jeune carrière.

"On a une très bonne relation. C’est une première pour moi d’être aussi proche d’un entraîneur, de pouvoir aller vers lui quand je ne me sens pas bien ou que je ne comprends pas quelque chose. C’est une personne très ouverte, à l’écoute".

Avant l’arrivée de Deila au Standard, Balikwisha n’avait jamais réellement reçu sa chance. Il a dû patienter près de quatre ans pour acquérir un statut de titulaire indiscutable au sein du club liégeois. "Je lui en suis très reconnaissant. Il a été ma bouée de sauvetage. Il m’a donné ma chance et je l’ai saisie au bon moment. Tout fonctionne bien pour le moment même si j’aimerais encore plus m’exprimer sur le terrain. Ça n’a pas été facile pour moi avant cette saison alors je ne veux pas m’arrêter et continuer à m’exprimer le plus possible", a confié l’ailier de 23 ans.