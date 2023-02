Will Still sur Tedesco le 'laptop coach' ? "C'est juste une étiquette, en France je suis 'Mr. Football manager' ""

Invités sur le plateau de La Tribune, les frères Edward et Will Still ont entre autres donné leur avis sur la nomination de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges et surtout sur l’appellation de 'Laptop coach' qui lui colle à la peau après son expérience en Allemagne.

"C’est sûr qu’on se sent plus proches de lui que d’anciens grands joueurs qui deviennent ensuite coaches. L’identification est plus facile", raconte Edward Still, dépourvu d’un passé de joueur professionnel et féru de datas comme Tedesco. "C’est un raccourci et il faut mettre une étiquette sur des gens. Dans notre cas on l’assume pleinement", ajoute-t-il en référence au surnom de 'laptop coach'.

Une étiquette qu’il n’est pas le seul à porter comme le souligne Will Still. "On a tous une étiquette. Moi pour l’instant en France c’est 'Mr. Football Manager'. Le plus important c’est ce qu’il fera sur le terrain, comment il animera cette équipe et comment il va gérer tous ces talents. C’est le terrain qui dira la vérité", estime le coach du Stade de Reims, tout de même étonné qu’on fasse constamment référence à Football Manager quand on parle de lui.

"Ça fait partie de mon histoire. On était juste deux gosses qui aiment jouer au foot. Que ce soit dans le jardin ou a des jeux comme FIFA et football manager. Ça faisait juste partie de notre quotidien", explique-t-il.