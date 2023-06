Will Still prolonge avec le Stade de Reims, il sera épaulé par son petit frère

Le Stade de Reims a décidé de confirmer Will Still dans ses fonctions d’entraîneur principal. Il a signé un contrat de deux ans. Le jeune trentenaire, intronisé à la tête de l’équipe en novembre, a notamment convaincu ses dirigeants avec une série d’invincibilité de 19 rencontres.

La fin de saison a été moins faste mais il a mené à bien sa mission maintien. Le club rémois terminera au pire la saison au 11e rang. Le bilan personnel de Will Still est de 13 victoires, 10 partages et 7 défaites en 30 rencontres.



Le club veut travailler "dans la continuité de la saison écoulée". Samba Diawara et Alberto Escobar continueront d’épauler le Brabançon wallon. Un "petit nouveau" fera son apparition dans le staff à la reprise : Nicolas Still, le frère cadet de Will.



"Modèle de précocité, perpétuant la tradition familiale, dans la lignée de ses frères aînés Edward et Will, le jeune Belge de 26 ans possède déjà une solide expérience du haut niveau. Après avoir fait ses classes en tant qu’analyste vidéo puis entraîneur adjoint au FC Bruges, Al-Aïn FC (Emirats arabes unis), ou plus récemment à Eupen, Nicolas formera une équipe complémentaire avec Will, Alberto mais également avec Samba avec qui il a déjà travaillé à Charleroi", détaille le Stade de Reims dans un communiqué.