Will Still poursuit son invincibilité, après la victoire de Reims face au Monaco de Philippe Clément

La belle aventure de Will Still continue avec son Stade de Reims. Le coach brabançon, est allé gagner 0-1 à Monaco, sur la pelouse de Philippe Clément… de quoi commencer à rêver d’un ticket européen.

Cela fait désormais 17 matches de Ligue 1 sans défaite pour Reims, c’est-à-dire depuis l’arrivée de Will Still comme T1. Le coach belge était heureux, ce dimanche après la victoire des siens et ce but marqué par Balogun : "La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat".