Will Still : "Le PSG veut gagner la Champions League, à eux de faire le boulot face au Bayern"

Le PSG accueille le Bayern Munich ce mardi soir, dans le cadre du 1/8 de finale aller de la Champions League. Un moment crucial pour les Parisiens qui patinent en championnat et qui ont été sorti en Coupe de France. Pour Will Still, le coach belge de Reims, si le PSG se remet à tourner à plein régime, peu d’équipes seront capables de rivaliser avec les Parisiens.

Will Still, le coach de Reims, est allé arracher un partage au Parc des Princes le 29 janvier dernier (1-1). Le PSG traverse en ce moment une mauvaise passe, mais les choses peuvent changer rapidement, comme le confirme le coach brabançon : "Si on écoute la presse française, je pense qu’il y a une crise, une fois que le PSG perd. Donc ils sont dans un petit creux de forme, mais avec les qualités individuelles et collectives qu’ils ont, je ne me fais pas trop de soucis. Pour l’instant ce sont de petits détails qui ne tournent pas vraiment en leur faveur. Si l’équipe se met à tourner et si des individualités sont en forme, il y a peu d’équipes qui peuvent rivaliser avec le PSG".