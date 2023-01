Will Still invaincu avec Reims : un avenir qui pétille ?

Still bosse en terrain de connaissance : depuis quelques années, Reims a lancé ses filets vers nos contrées, et la Pro-League en particulier. La moitié de l’équipe-type actuelle a fait ses dents en D1A : Thomas Foket, Maxime Busi (ex-Charleroi), Thibaut Desmet (ex-Beerschot), Emmanuel Agbadou (ex-Eupen), Juya Ito (ex-Genk) et… jusqu’à l’été dernier Wout Faes, aujourd’hui pilier de Leicester. Et sur le banc, on retrouve l’ex-portier carolo l’inusable Nicolas Penneteau et le T3 Sambou Diawara, que Still est allé récupérer à Anderlecht après l’éviction de Felice Mazzù et de son staff.

C’est en connaissant ses ingrédients qu’on élabore les bonnes soupes tactiques. Avec ses hommes de confiance, et vu l’urgence de faire des résultats, Still a abandonné la défense à trois de son prédécesseur et opté pour un 4-2-3-1. " Il a une vision de jeu et des idées bien claires " reprend Foket. " On est passé à quatre derrière, mais toujours avec la volonté d’attaquer et de mettre la pression sur l’adversaire. En tant que latéral droit, Still me laisse l’opportunité de monter pour apporter offensivement. Le travail au niveau du pressing est aussi très important pour lui. "