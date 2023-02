Will Still explique pourquoi il avait refusé d’entraîner les Espoirs du Standard

Aujourd’hui reconnu pour ses très bons résultats avec le Stade de Reims, Will Still aurait bien pu être à la tête de l’équipe espoirs du Standard en D1B à l’heure actuelle.

Le jeune entraîneur belge de 30 ans s’était en effet vu proposer le poste de coach du SL16 FC (Standard espoirs) l’été dernier après son expérience en tant qu’adjoint de Luka Elsner avec l’équipe première. Une proposition qu’il avait déclinée.

Invité sur le plateau de La Tribune lundi soir, Will Still a commenté cette décision, huit mois plus tard.

"J’avais passé mes diplômes en Belgique et la saison venait de se terminer avec le Standard quand Reims m’a rappelé", explique celui qui avait déjà officié dans le staff rémois l’année précédente.

"J’avais adoré la Ligue 1. C’est quelque chose de magique. Ça a beaucoup plus d’envergure, c’est une qualité au-dessus du championnat belge, sans vouloir manquer de respect à personne. C’est aussi une expérience de vie. Aller au Parc des Princes, aller au Vélodrome à Marseill et jouer des matches comme cela toutes les semaines", argumente-t-il.

"Je ne voulais pas retourner en D1B, j’avais fait 5-6 ans avec le Beerschot et le Lierse. Je voulais aussi sortir de ma zone de confort. La Ligue 1 c’est une autre culture, un autre contexte. J’ai appris ce que j’avais à apprendre au Standard. J’ai grandi et puis j’ai fait un autre choix."

Un choix qu’il ne regrette évidemment pas. Adjoint d’Oscar Garcia dans un premier temps, Still prend la place du coach espagnol en qualité d’intérimaire dès le mois d’octobre. Un poste de T1 qu’il ne lâchera plus grâce aux bons résultats obtenus par les Rémois depuis sa prise de fonction.