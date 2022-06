Will Still et le Standard mettent fin à leur collaboration

Les chemins de Will Still et du Standard se séparent. C’est ce qu’ont annoncé les Liégeois dans un communiqué ce mercredi, corroborant les bruits de couloir qui circulaient depuis plusieurs heures.

"Le Standard de Liège et William Still ont décidé de commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Notre club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle", a écrit le Standard dans un communiqué diffusé sur son site internet.

Arrivé en octobre 2021 à Liège pour officier en tant qu’adjoint de Luka Elsner, Still s’était vu proposer le poste d’entraîneur de l’équipe U23 liégeoise. Une proposition qu’il a déclinée, expliquaient récemment nos confrères de Sudinfo et de la DH.