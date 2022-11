Will Smith, très ému, comprend les spectateurs qui ne sont pas prêts à le revoir

Sur un autre plateau, l’acteur de 54 ans (qui s’était excusé publiquement en ligne) a évoqué la gifle, visiblement très ému : "Je n’étais plus moi-même. Il y avait cette rage qui était enfermée en moi depuis très longtemps". Regrettant profondément son geste, de douloureux souvenirs sont remontés à la surface, des souvenirs de "petit garçon qui regarde son père battre sa mère." Les larmes aux yeux il clame : "Ce n’est pas la personne que je veux être." Il révèle également avoir été profondément ébranlé par la réaction de son petit neveu de neuf ans, "le plus adorable des petits garçons", après la cérémonie : "Il a veillé tard pour attendre Oncle Will. Nous sommes assis dans ma cuisine, il est sur mes genoux. Il tient l’Oscar et il demande: "pourquoi tu as frappé cet homme oncle Will ?" Bon sang !" s’exclame l’acteur très touché.