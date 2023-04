Will Smith soutient ses enfants en concert à Coachella

La fille de Will Smith, Willow, 22 ans, était en concert au Coachella festival ce week-end. Elle a invité son frère Jaden à le rejoindre sur scène. Et papa Will était dans le public, heureux et fier de ses enfants.

En bonne héritière d’Avril Lavigne, Willow Smith, a livré une performance pop punk à Coachella ce dimanche et a invité son frère Jaden, de deux ans son aîné, à la rejoindre sur scène pour interpréter leur collaboration de 2019 Summertime in Paris. Un frère fier de sa sœur puisqu’il portait même une chemise qui disait : "Le frère de Willow".