Will Smith revient sur les réseaux et Zoe Kravitz regrette sa réaction sur la gifle des Oscars

Depuis l’histoire de la gifle des Oscars, Will Smith s’est coupé des réseaux. Alors que la star tente un retour, Zoe Kravitz revient sur sa réaction, qu’elle regrette.

Alors que Will Smith tente un retour sur les réseaux sociaux sur lesquels la gifle qu’il a collée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscar s’est déclinée en de nombreux memes, Zoe Kravitz est revenue sur la réaction qu’elle a eue le lendemain de l’événement.

Lors d’une interview accordée à The Wall Street Journal, Zoe Kravitz s’est exprimée sur sa relation avec Channing Tatum et est revenue sur sa réaction concernant l’altercation entre Will Smith et Chris Rock. "Voici une photo de ma robe pour la cérémonie de remise de prix, où apparemment, nous agressons des gens sur scène." avait-elle noté en légende de son post Instagram le lendemain des faits.

Dans la sauce après avoir écrit sa légende sarcastique, Zoe Kravitz a déclaré qu’elle ne s’exprimera plus en tweet ou en légende Instagram mais uniquement via l’art. "Je regrette de ne pas avoir géré cela différemment. Et ce n’est pas grave.", a-t-elle partagé lors de son interview, selon Elle Magazine.

La jeune femme a également partagé sa vision d’Internet. "C’est une époque effrayante pour avoir une opinion, dire quelque chose de mal ou faire de l’art ou des déclarations ou avoir des pensées controversées ou quoi que ce soit. C’est effrayant parce que l’art est une question de conversation. Cela devrait, selon moi, être le but. Internet est devenu le contraire de la conversation. Internet, ce sont des gens qui disent des choses mais qui n’en tirent rien."