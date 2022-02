Will Smith nommé aux Oscars : le retour du prince

On ne le présente plus, Will Smith est l’une des stars les plus célèbres d’Hollywood. Depuis plus de 30 ans, l’acteur nous fait rêver en endossant des rôles plus mémorables les uns que les autres. Alors, qu’il vient tout juste d’être nommé aux Oscars pour son rôle dans "La Méthode Williams". Tipik revient sur sa longue traversée du désert avant de retrouver le succès.

Découvert dans la sitcom "Le Prince de Bel-Air", Will Smith est rapidement devenu une grande star du cinéma grâce aux blockbusters comme "Men In Black", "Indépendance Day" ou encore "Bad Boys". Un succès qui s’est estompé dans les années 2010, à la suite d’une succession de contre-performances au box-office. Depuis peu, cependant, Will Smith revient en force en jouant dans des longs métrages qui remontent la pente de sa carrière.