"Will Smith" met également des gifles aux joueurs d’Elden Ring

Dans les commentaires, d’autres membres annoncent avoir vécu la même chose, tandis qu’une large partie cite Will Smith et sa désormais célèbre phrase “Keep my wife name out of your fucking mouth”, mais concernant cette fois le mystérieux personnage de Melina, et non plus l’actrice Jada Pinkett Smith.

Bref, si au cours de vos parties, vous croisez Will Smith, ne lui demandez pas d’autographe, il est probablement de mauvaise humeur.