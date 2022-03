Will Smith et Chris Rock : un expert en langage corporel analyse la situation

L’expert remarque directement un moment de tension dans le couple après la blague sur les cheveux de Jada Pinkett Smith. Selon lui, Jada réagit directement avec un mouvement exprimant le malaise et le retrait. Will Smith, même s’il semble rire s’enfonce dans son siège, un signe également de tension ou de malaise, comme le soutient Darren Stanton, un autre expert interviewé par le Mirror.

Lorsque Will Smith se lève et se dirige vers le comique, Chris Rock ne présente aucun signe indiquant qu’une attaque est proche :

les mains derrière le dos, il affiche une position d’autorité

il expose son corps et ses organes vitaux, sans geste de protection, signe qu’il ne semblait pas y avoir de danger imminent

Will Smith présente, après la gifle, des signes corporels de domination, en levant son menton comme le font les animaux lorsqu’ils défendent leurs petits. Et cela ne s’arrête pas là, "on peut aussi voir ses narines dilatées, un contact visuel prolongé, qui sont des signes de véritable colère. Nous le voyons également flasher une micro-expression de dégoût, dans ce cas ses narines s’enfoncent comme s’il avait senti une mauvaise odeur."

Selon l’expert, même si Will Smith est un grand acteur (il a reçu l’Oscar après tout), il n’est pas possible de simuler ce genre d’émotion aussi forte et aussi précisément. Ce n’est donc pas une mise en scène mais bien un vrai coup de sang, qu’il regrette d’ailleurs.