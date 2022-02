Will revisite le titre "Qui de nous deux" de M avec brio sur la scène des K.O. de The Voice Belgique

Will a 21 ans et vit à Lasne, dans la province du Brabant-Wallon. Ce grand amoureux de la vie, se décrit comme hypersensible et pacifiste. Accompagné de sa guitare, il avait convaincu Black M avec une reprise acoustique de "The Way You Make Me Feel" de Michael Jackson. Pour les K.O., Will a souhaité mettre sa guitare de côté et reprendre un titre intitulé "Qui de nous deux" que l’artiste M a dédié… à sa guitare ! Avec prestance et douceur, Will a monopolisé le plateau de The Voice Belgique grâce à sa voix. Sera-t-il choisi par son coach pour accéder aux grands lives ?