Will Ferrell rejoint Margot Robbie et Ryan Gosling sur le film "Barbie"

Très récemment, la production a confirmé la participation de Will Ferrell à ce long métrage. Alors que cet acteur semble être le dernier ajout majeur du casting, le Hollywood Reporter laisse penser qu’il jouera le boss de l’entreprise Matell. Humoriste révélé dans le Saturday Night Live, Will Ferrell possède une carrière marquante dans le monde du cinéma qui va de " Zoolander " avec Ben Stiller et Owen Wilson à " Frangins malgré eux " en 2008 en passant par les comédies plus récentes " Daddy’s Home ".

Il n’est pas le seul à jouer aux côtés de Margot Robbie et Ken alias Ryan Gosling, Simu Liu (Shang-chi et la légende des dix anneaux), Kate McKinnon (Scandale), Alexandra Shipp (X-men), America Ferrera (4 filles et un jeans) et Emma Mackey (Sex Education) seront de la partie pour ce tournage qui va débuter prochainement.

Pour rappel, Noah Baumbach (Marriage Story) et Greta Gerwig (Les filles du Docteur March) sont à l’écriture de ce film co-produit par la société de Margot Robbie et Warner.

Le film devrait raconter l’histoire d’une poupée vivant à Barbieland, qui en est rejetée car elle n’est pas assez parfaite, et commence une aventure dans le monde réel.