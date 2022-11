Will Ferrell confirme son rôle dans le film “Barbie”

C’est un hommage affectueux à la marque et qui, en même temps, ne pourrait pas être plus satirique. C’est juste un commentaire étonnant sur le patriarcat masculin, les femmes dans la société, pourquoi Barbie est critiquée et pourtant pourquoi chaque petite fille veut toujours jouer avec elle. Quand j’ai lu ça, je me suis dit : "C’est fantastique".