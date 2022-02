Will a 21 ans et vit à Lasne, dans la province du Brabant-Wallon. Ce grand amoureux de la vie, se décrit comme hypersensible et pacifiste. Fan de Christophe Maé, John Mayer et de Nekfeu, sa passion pour la musique lui est venue de lui-même. Il a toujours chanté seul dans son coin, accompagné de sa guitare. Désormais, il souhaite faire la connaissance du grand public en se présentant aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Sur scène, Will a interprété "The way you make me feel " de Mickael Jackson. Un titre qui a convaincu son nouveau coach, Black M.