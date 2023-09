Wilfried Kanga : « Il ne manque qu’une étincelle pour lancer la saison du Standard »

Débarqué il y a trois semaines à Sclessin, Wilfried Kanga a d’emblée été titularisé à la pointe de l’attaque de l’équipe liégeoise. Le joueur franco-ivoirien, formé au PSG et prêté par le Hertha Berlin commence à trouver ses marques en bord de Meuse même s’il n’a pas encore marqué et que le Standard n’a toujours pas gagné en championnat.

Dire que le Standard a loupé son début de saison est un euphémisme. 13e avec 2 points sur 15 après cinq journées de compétition et seulement deux petits buts inscrits, le club de Sclessin ne cesse de décevoir. Pour remédier aux lacunes offensives, les dirigeants liégeois (ou plutôt américains) ont transféré Wilfried Kanga qui a disputé l’intégralité des matches depuis son arrivée il y a près d'un mois : " C’est vrai que j’ai tout de suite été titulaire et j’ai à chaque fois joué les 90 minutes. C’est un honneur pour moi et aussi une belle preuve de confiance. Cela fait plus d’un an que je n’avais plus disputé trois rencontres d’affilée. Même si ne suis pas encore à 100% de mes capacités, je me sens de mieux en mieux. Je n’attends qu’une chose, débloquer mon compteur buts, même si je n’en fais pas une obsession. Le plus important à mes yeux est de décrocher enfin une victoire ".

La situation actuelle ne semble donc pas (encore) inquiéter Wilfried Kanga. L’attaquant franco-ivoirien se montre même plutôt confiant : " Cela ne me tracasse pas. Je suis certain qu’il ne manque pas grand-chose au Standard. Il ne faut pas oublier qu’il y a eu pas mal de changements dans cette équipe par rapport à la saison dernière mais je pense qu’il suffit juste d’une étincelle pour mettre fin à cette spirale négative. On l’a vu à Courtrai, nous sommes sur le bon chemin. Je pense même que nous aurions dû gagner là-bas. Je suis convaincu qu’une victoire, ce samedi, face au RWDM, devrait lancer notre saison ".

"Le Standard n’est pas à sa place"

Malgré les résultats actuels, le joueur originaire de la région parisienne ne regrette pas d’avoir signé au Standard qui selon lui n’est pas à sa place : " C’est clair que le Standard mérite mieux que cette 13e place. Même si l’équipe est jeune, le potentiel est là, c’est certain. On peut le voir tous les jours à l’entraînement. Les joueurs ont envie et se battent sur tous les ballons. Je pense sincèrement que nous allons remonter la pente. C’est juste une question de déclic ".

A 25 ans, l’attaquant des Rouches, fan de Didier Drogba, a déjà emmagasiné pas mal d’expérience en passant par le centre de formation du PSG (il a même eu l’occasion de goûter à la Champions League), et puis au Hertha Berlin, club de Bundesliga avec lequel il a toutefois connu la relégation : " J’essaie de transmettre cette expérience à mes nouveaux équipiers. J’essaie aussi de les guider au mieux sur le terrain. Je me sens vraiment bien dans cette équipe. On commence à trouver des automatismes. Mon entente avec Denis Dragus et Noah Ohio ne cesse de s’améliorer. On se comprend de mieux en mieux. C’est vraiment de bon augure pour la suite de la saison ". Prêté sans option d’achat, Wilfried Kanga devrait donc logiquement retourner à Berlin à l’issue de la saison même s’il ne lui déplairait pas de poursuivre l’aventure au Standard : " En football, on ne sait jamais dire de quoi l’avenir sera fait mais j’ai envie de rester un peu plus longtemps dans un club. Pourquoi pas au Standard ? Il faudra voir comment va se dérouler la saison mais ce serait une bonne chose pour moi et ma famille ". En attendant, une seule chose compte aux yeux de l’attaquant franco-ivoirien : le match de ce samedi où il espère trouver enfin le chemin des filets.