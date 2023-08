Wilfried Kanga débarque au Standard pour renforcer l’attaque liégeoise

Le Standard tient enfin son attaquant tant désiré ! Le Matricule 16 a annoncé l’arrivée de Wilfried Kanga en provenance du Hertha Berlin, lundi. L’Ivoirien est prêté en bord de Meuse jusqu’en fin de saison, sans option d'achat.

À la recherche d’un numéro 9 pour épauler le jeune Noah Ohio, la direction liégeoise a donc opté pour Kanga, un attaquant "puissant et rapide" selon les mots du directeur sportif Fergal Harkin.

"Wilfried est un attaquant grand, puissant et rapide qui va nous apporter une plus grande variété d’options au niveau offensif. Son expérience et son agressivité positive seront des atouts supplémentaires pour l’équipe", peut-on lire dans le communiqué du club.

Formé au PSG, l’Ivoirien désormais âgé de 25 ans a poursuivi sa carrière au US Créteil-Lusitanos, à Angers, au Kayserispor et aux Young Boys avant de signer au Hertha en 2022. La saison dernière, il a inscrit 2 buts en Bundesliga en 23 apparitions.

Il s’agit de la sixième recrue liégeoise après les arrivées d’O’Neill, Mundle, Price, Kawabe et Vanheusden.