"Wildlife, une saison ardente" : Carey Mulligan et Jake Gyllenhaal se déchirent dans le premier film de Paul Dano

Acteur atypique vu dans There will be blood ou Prisoners, Paul Dano écrit et réalise ici son premier long-métrage. Il raconte le délitement déchirant d'un couple de l'Amérique des années 60 sous le regard de leur fils abasourdi. Wildlife est à découvrir le jeudi 14 mai à 20h40 sur La Trois et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Que raconte ce film ?

Dans les sixties, Jerry et Jeannette déménagent dans le Montana en espérant s'intégrer à la bourgeoisie locale. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tandis que Jerry, qui rêve de devenir golfeur professionnel, doit se contenter d'un emploi subalterne dans un club de golf, Jeannette s'ennuie dans son rôle de mère au foyer, et s'imagine une autre vie. Peu à peu, le couple se délite sous le regard médusé de leur fils Joe, 14 ans.

D'après le roman Une saison ardente de Richard Ford, Paul Dano coécrit le scénario de son premier long-métrage avec sa compagne Zoe Kazan. C'est en lisant ce livre que l'acteur a eu l'envie de se tourner vers la réalisation. Quand il a contacté l'auteur pour acquérir les droits, Richard Ford a donné sa bénédiction, à condition que le réalisateur ne s'attache pas à vouloir absolument rester fidèle au matériel original. Selon Allociné, il aurait dit à Paul Dano :