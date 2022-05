Wild Rift : une équipe belge en finale du EMEA Championship

Pas vraiment… Wild Rift c’est l’adaptation mobile du monstre de l’Esport qu’est League of Legends : on prend le même jeu, on modifie certains éléments, simplifie les contrôles, raccourcit les parties et on obtient un jeu tout prêt pour son circuit Esportif !

Mais attention, Wild Rift n’est pas simplement LoL sur mobile ! Le jeu possède ses propres particularités, mécaniques et même des modèles 3D retravaillés par rapport aux modèles classiques trouvables sur le jeu de base.