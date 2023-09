"WikiTropica" : l’Institut de médecine tropicale d’Anvers crée le "Wikipédia des maladies tropicales"

WikiTropica vise non seulement à informer les gens sur les maladies tropicales, mais aussi à contribuer à la lutte contre ces maladies. La plateforme guide les prestataires de soins de santé à travers toutes les difficultés liées au diagnostic d’une maladie tropicale. Grâce à des études de cas interactives, elle permet aux prestataires de soins de santé de se familiariser avec les maladies infectieuses et tropicales. "Après tout, un diagnostic correct est vital dans les pays à faibles et moyens revenus", souligne Anna Dams, porte-parole de l’ITG. "Un mauvais diagnostic entraîne des interventions médicales inutiles", ajoute Steven Van Den Broucke, médecin à l’ITG. "Avec WikiTropica, nous voulons guider pas à pas les prestataires de soins de santé et les étudiants dans la prise de décisions cliniques afin de parvenir à un diagnostic correct. C’est essentiel dans les situations où les ressources sont rares et où la surconsommation médicale n’est pas une option."