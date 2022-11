WikiQuiz : trouverez-vous l'identité de ces joueurs qui vont jouer les affiches de ce week-end ?

Comme de coutume depuis quelques semaines, RTBF Sport vous propose un nouveau quiz sur les rencontres du week-end. Au programme cette semaine de nombreuses affiches : Juventus vs Inter Milan, Chelsea vs Arsenal, Tottenham vs Liverpool, Ajax vs PSV Eindhoven et Marseille face à Lyon. Ces duels nous ont donc inspiré un quiz.

Votre mission est de trouver le nom de ces joueurs qui vont participer à ces confrontations grâce à leur carrière et profil Wikipédia. Petit indice, une grande partie de ces joueurs seront très probablement titulaires lors du coup d'envoi. Si certains sont évidents à trouver, il faudra se creuser les méninges pour retrouver les autres joueurs.

Vous avez 15 minutes.

Bonne chance !