Wiebes championne d'Europe après un sprint tendu face à Balsamo, Sanne Cant, 1ère Belge est 24e

Lorena Wiebes est championne d'Europe ! Grandissime favorite sur le parcours münichois, la sprinteuse néerlandaise a tenu son rang en s'imposant au terme d'un sprint très tendu. Partie très tôt dans la dernière ligne droite, Wiebes a donné l'impression de fléchir avant de finalement parvenir à garder le rythme pour résister, au bout du suspense, au retour fulgurant de la championne du monde italienne Elisa Balsamo. Autre Italienne, Rachele Barbieri, prend la 3e place. A 34 ans, et alors qu'elle s'apprête à prendre sa retraite, l'Allemande Lisa Brennauer signe une belle 4e place.

A l'arrivée, cela se joue donc à rien mais Wiebes est bien championne d'Europe. Elle confirme donc sa bonne forme, elle qui avait remporté deux étapes sur le Tour de France, et succède à la Néerlandaise Ellen Van Dijjk, sacrée l'an dernier à Trente, en Italie. La première Belge, Sanne Cant, est 24e.

"A 5 kilomètres de l'arrivée, j'ai dû mettre pied à terre. J'ai dû tout donner pour boucher le trou mais le sprint était déjà en pleine préparation. Donc le rythme de course était super élévé et remonter était quasi impossible. J'espérais mieux. On a fait de notre mieux, difficile de faire plus " a confié Cant confié au micro de Quentin Weckhuysen.