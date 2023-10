Wickmayer s'offre la 22e mondiale et un quart à Séoul: "Ma plus belle victoire cette année"

Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA de Séoul, une épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars mercredi en Corée du Sud.

Yanina Wickmayer, 33 ans, 83e mondiale, a surpris au deuxième tour la Russe Ekaterina Alexandrova (N.3), 22e joueuse du monde, 28 ans, en deux manches 6-3 et 7-6 (8/6). La partie a duré pratiquement deux heures (1h57 minutes).

"Je suis super contente de mon match et de mon niveau de jeu", a-t-elle confié à l'Agence Belga après sa qualification. "J'ai réussi à être agressive sans faire trop de fautes, à rester proche de ma ligne de fond et à continuer à prendre la balle tôt. Elle est bien revenue dans le deuxième set alors que j'aurais pu mener 3-0, mais je n'ai rien lâché et pu rajouter une couche supplémentaire pour me relancer et m'imposer au tie-break. C'est ma plus belle victoire cette année et j'en suis extrêmement ravie, surtout avec la fatigue des dernières semaines."

En quarts de finale, la numéro 3 belge sera opposée à une autre joueuse russe, Polina Kudermetova (WTA 170), 20 ans, soeur cadette de Veronika Kudermetova. Yanina Wickmayer est la seule joueuse belge engagée dans la capitale sud-coréenne.

Elise Mertens a quant à elle franchi aisément le cap du premier tour du tournoi de tennis de Hong Kong, une épreuve WTA 250 sur surface dure dotée de 259.303 dollars.

Elise Mertens, 27 ans, 41e mondiale, a battu en entrée l'Australienne Daria Saville (WTA 164), 29 ans, issue des qualifications, en deux manches - 6-1, 6-4 - au bout de 1 heure et 22 minutes de jeu. Au deuxième tour (8es de finale), la numéro 1 belge sera opposée soit à la régionale de l'étape Hong Yi Cody Wong (WTA 342), 21 ans, soit à la Russe Sofya Lansere (WTA 271), 23 ans, issue elle aussi des qualifications.