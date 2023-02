'Wicked' : Michelle Yeoh rejoint Ariana Grande dans ce casting diversifié

Voici une belle nouvelle pour les fans du Magicien d’Oz et ceux de Michelle Yeoh puisque cette dernière rejoint le casting diversifié de Wicked, aux côtés d’Ariana Grande et de Cynthia Erivo.

Pour rappel, Wicked est l’adaptation cinématographique de la comédie musicale américaine de Stephen Scwhartz et Winnie Holzmann, qui lui s’inspire du roman "Wicked : La Véritable Histoire de la méchante sorcière de l’Ouest".

Lors des Goldens Globes en janvier dernier, l’actrice malaisienne avait révélé à Variety que le tournage n’avait pas encore débuté, mais elle était impatiente de travailler avec Ariana Grande et Cynthia Erivo, qui jouent respectivement Glinda, la Bonne sorcière du Sud, et Elphaba, la Méchante sorcière de l’Ouest. "Ces deux-là sont si adorables, si magnifiques, si talentueux", a-t-elle ajouté. "Je suis tellement chanceuse de pouvoir être l’une des leurs. J’ai vraiment hâte d’y être". Michelle Yeoh incarnera donc le rôle de Madame Morrible. C’est un nouveau challenge pour l’actrice, car cette dernière a avoué qu’elle ne chantait que dans sa salle de bains.

Dernièrement, lors de l’émission "The Jess Cagle Show", la femme Oscarisée pour le film le plus fou de l’année était en train de réfléchir à de la diversité du casting de Wicked, et elle en était très fière. "Lorsque nous parlons de diversité et de représentation et de toutes ces choses, c’est comme si le rôle avait toujours été joué par une femme caucasienne" a-t-elle remarqué. "Et maintenant, devinez quoi ? Et c’est ainsi que nous espérons que l’avenir sera fait de rôles qui ne sont pas spécifiquement écrits pour telle ou telle personne. Tant que vous en avez les capacités, n’hésitez pas à rejoindre le casting.", a-t-elle ajouté.