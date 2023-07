Wicca Phase Springs Eternal : la bande-son Lynchéenne, onirique et vaporeuse de votre été

Dans quel état d’esprit tu as écrit et composé cet album ?

Sur mon dernier album "Suffer on", je voulais juste écrire le disque le plus dévastateur qui soit, c’était la seule chose qui comptait. Tous mes albums ne proviennent pas forcément de mes expériences de vie mais je le voulais convaincant et honnête. Après l’avoir fait une fois, j’ai senti que je devais faire quelque chose de différent. J’ai donc beaucoup pensé à ce qui arrivait après, sur quelle part du projet Wicca phase je pourrais revenir plus en profondeur, quelles idées je pourrais pousser plus loin. Je me suis dit qu’avec 10 ans d’expérience en plus, je pouvais tenter une nouvelle approche… Mais ça ne répond pas vraiment à ta question.

Je n’ai plus voulu écrire l’album le plus déprimant qui soit, même si j’ai eu une année compliquée sur le plan personnel. J’ai pensé qu' écrire à ce propos n’allait que nourrir ces problèmes. Alors qu’à l’inverse, si j’écrivais sur les montagnes, le monde qui m’entoure, la nature… Ça me rendrait plus heureux, ça allait me distraire de mon quotidien. Quand j’ai pris conscience de ça, j’ai réalisé que je pouvais écrire une vingtaine de sons autour de ce thème et ça m’a fait me sentir mieux.