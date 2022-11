Whoogy’s cuisine le miso !

Whoogy’s enflamme la toile depuis quelques mois avec des recettes qui font mouche ! Tik-Tok, Instagram… Les abonnés affluent, faisant de lui une nouvelle star des fourneaux 3.0. Dans son recueil de recettes, désormais compilé dans un livre, figure ce simplissime combo de pâtes udon, champignons et miso (le condiment du moment). Comme une envie de tester cette merveille ? En cuisine !

Cette recette ose un grand écart entre le Japon (avec le miso et les shiitakés) et la Normandie (avec la crème et le beurre). Le mélange frôle la perfection.

INGRÉDIENTS

400 g de nouilles udons

200 g de shiitakes

30 g de beurre

1 c. à s. de miso blanc

15 cl de crème liquide entière

1 gousse d’ail

Huile neutre

Poivre

Piment d’Espelette

►LES PÂTES

Faire chauffer un grand volume d’eau dans une casserole. Lorsque l’eau bout, ajouter 1 cuillerée à café de sel, puis les nouilles.

Avec des pâtes fraîches (p. 200) régler votre minuteur sur 8 à 9 minutes ; avec des pâtes du commerce, compter 1 minute de moins que l’indication donnée sur le paquet.

►LA SAUCE

Nettoyer et découper les shiitakes.

Sur une planche, déposer le beurre, le miso blanc, un petit peu de poivre et du piment d’Espelette. Écraser tout ce beau monde à la fourchette afin d’obtenir une texture homogène.

Dans une poêle chaude, faire revenir les champignons dans un filet d’huile. Y ajouter le mélange de beurre et de miso, et bien mélanger (cela ne doit pas brûler).

Ajouter la gousse d’ail râpée, une louche d’eau de cuisson et la crème liquide pour obtenir une sauce bien onctueuse.

Terminer en ajoutant les udons encore légèrement al dente, mélanger une dernière fois et assaisonner d’un tour de moulin à poivre.

Envie de tester les recettes de ce trublion de la food? Rendez-vous sur les réseaux sociaux

WHOOGY’S ???? (@whoogys) • Photos et vidéos Instagram

Et désormais en livre (sortie le 30/11)

Whoogy’s – Biographie et Bibliographie Beaux Livres | Le Chêne / E/P/A (editionsduchene.fr)