WHO AM I l’autoportrait selon cinq photographes coréens dans le cadre du Photo Brussels Festival

Jeong Yun-soon est un survivant. Un accident de voiture a failli lui coûter la vie. Cet épisode l’a transformé et a aussi modifié sa pratique de l’autoportrait. La dérision et un sens de l’étrange exorcisent sa rencontre avec la mort. L’artiste, resté longtemps à l’hôpital dans la confusion et l’anxiété, conçoit son travail comme "une métaphore de la volonté de vivre", peut-on lire dans le catalogue de l’expo. Pour la série "Me, Challenge" il a construit un canoé, une arche protectrice, dans lequel il se met en scène sur les routes. "Mon travail est une métaphore de la volonté de vivre. Une forte tempête représente littéralement la vie. Je la traverserai en pagayant dans le canoë." Jeong Yun-soon utilise aussi un mannequin en silicone grandeur nature comme alter ego. "Preservation" le montre dans un frigo qui préserve l’alimentation qui lui permet de continuer à vivre et protège ce nouvel ego de toute détérioration.