Whitney ou Sissy, d’une reine à l’autre : ''I Wanna Dance With Somebody'' et ''Corsage''

''I Wanna Dance with Somebody'' un film à la hauteur de son destin ? Je serai tentée de vous répondre non malheureusement. Le film est digne et respectueux, l’actrice qui incarne la diva ne démérite pas, il s’agit de Naomi Ackie qui tient là, son premier grand rôle au cinéma mais ce biopic est trop classique et surtout trop consensuel. Les aspects les plus obscurs de la vie de Whitney ne sont pas passés sous silence mais sont terriblement édulcorés. Là où les documentaires qui lui ont été consacrés nous permettaient d’appréhender le poids du show-business et les questions raciales, cette version biopic est bien trop politiquement correcte. La mise en scène est sage mais pas ébouriffante, il s’agit de très belles reconstitutions, les costumes et les décors sont reproduits dans les moindres détails mais au niveau du scénario, c’est trop faible : une historie linéaire qui ne nous en apprend guerre plus qu’une page Wikipédia. ''I Wanna Dance with Somebody'' ne marquera pas le 7e art, je vous conseille plutôt de voir ou revoir le passionnant documentaire ''Whitney'' pour vous plonger dans le parcours chaotique de la diva.