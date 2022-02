Whitney Houston nous quittait il y a 10 ans : retour sur sa carrière en 3 anecdotes

Whitney Houston jouit d’une notoriété mondiale deux ans plus tard, avec le titre I Wanna Dance With Somebody et encore plus en 1992 avec l’un des plus grands tubes de l’histoire de la musique : I Will Always Love You.

Ce titre, qui figure sur la bande originale du film Bodyguard dans lequel elle joue aux côtés de Kevin Costner. "Cela a marqué toute une génération. On parle de plus de 60 millions de ventes dans le monde. C’est l’un des singles et des bandes originales les plus vendus (NDLR : dans le top 10, avec environ 15 à 20 millions de singles vendus selon les estimations). C’est le climax de la carrière de Whitney Houston" pointe Bruno Tummers.