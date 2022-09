Whitney Houston : Naomi Ackie impressionne dans la première bande-annonce du biopic

"I Wanna Dance With Somebody" est le titre qui a été choisi pour le biopic de Whitney Houston qui sortira le 21 décembre au cinéma. La première bande-annonce montre une Naomi Ackie surprenante dans le rôle de la légende de la soul et du RnB.

C’est un beau clin d’œil au titre de Whitney Houston sorti en 1987; "I Wanna Dance With Somebody" est le titre qui a été choisi pour le premier biopic de la star planétaire. En développement depuis 2 ans avec l’accord des héritiers de l’interprète de "I have nothing", le long-métrage de la réalisatrice Kasi Lemmons, à qui on doit la mini-série "Self Made", et du scénariste de "Bohemian Rhapsody", Anthony Mc Carten, sortira le 21 décembre. Nous aurons l’opportunité de voir la jeune Naomi Ackie dans le rôle qui s’apprête certainement à faire décoller sa carrière qui est déjà bien engagée.

Révélée dans "The End of the F***ing World", "Master of None" et le 9e épisode de "Star Wars", l’actrice britannique a entendu qu’il y avait une audition pour le rôle de Whitney Houston lorsqu’elle se trouvait sur le tournage du film "The Score". "Je me souviens d’avoir été dans une caravane avec Will Poulter et de lui avoir dit : ‘C’est fou ! Il n’y a aucune chance pour que cela se produise. Je ne sais même si je devrais essayer.’ Et puis voilà, c’est arrivé !", a-t-elle expliqué dans le cadre d’une interview pour NME.

Bien que Naomie chante, ce n’est pas sa voix qui est utilisée dans le biopic mais bien celle de Whitney, avec l’accord de sa famille. Le producteur Clive Davis, interprété par Stanley Tucci ("Le Diable s’habille en Parada"), le confirme : "La voix chantée, bien sûr, sera celle de Whitney. Nous pensions tout simplement que personne ne pouvait capturer son génie vocal."