Whitney Houston, le rêve américain devenu cauchemar

Tout le monde sait que sa mère était Cissy Houston, chanteuse et choriste soul très réputée. Elle a fait partie des Sweet Inspirations – qui ont été les choristes d’Elvis Presley.

Et puis, on le sait aussi – Dionne Warwick – la grande Dionne Warwick, qui est une leçon d’élégance vivante – est la cousine de Whitney Houston. Et Whitney était une jeune fille très comme il faut… Elle était très sage, très collet-monté, très prude (souvenez-vous de la fameuse sortie de Gainsbourg chez Drucker "I want to fuck you" où on la voit à deux doigts de s’évanouir) …

Toujours est-il qu’elle renvoyait l’image d’une fille très sage. Pas du tout rock and roll ou hip-hop…

Sauf que, Sébastien Ministru s'en souvient très bien. Il l'a interviewée en 1990. Eelle est arrivée à l’interview accompagnée d’une fille – cheveux courts et costume d’homme – qui veillait sur Whitney Houston. Il s'agissait de Robyn Crawford, son assistante – avec qui elle aurait eu une liaison. La relation avec Robyn dure alors que Whitney est mariée à Bobby Brown et c’est assez tumultueux.

Quand Robyn en a marre et lui demande de choisir : elle quitte Whitney qui commence sa descente aux enfers. Tout ça pour dire que – derrière la figure lisse d’une chanteuse que les parents et les adultes trouvent respectables – il y a une femme qui se cache et une face qui cachera longtemps ses manies – notamment celles liées à l’alcool et à la drogue. Personne n’aurait pu imaginer que Whitney Houston se défonçait et se mettait la tête à l’envers – dans des états qui lui ont – évidemment, coûté sa carrière et bousillé sa voix.