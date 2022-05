"White Wedding" de Billy Idol, un clip "choquant" décrypté par Gabrielle Davroy

Notre animatrice de Génération 80, Gabrielle Davroy, s’installe sur le fauteuil de Fanny Gillard cette semaine pour nous parler du clip de "White Wedding" de Billy Idol.

Une vidéo iconoclaste à plusieurs niveaux, réalisée par David Mallet, connu pour son humour complètement décalé et qui a déjà travaillé avec AC/DC, David Bowie et Queen.

Gabrielle trouve d’ailleurs de nombreux liens entre le clip de "I Want to Break Free" et celui qui nous intéresse aujourd’hui. On vous laisse découvrir lesquels dans la vidéo ci-dessus !