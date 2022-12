White Stripes, ni frère ni sœur, mais bien un duo et même un couple

Formé en 1997 par Jack et Meg White, le groupe originaire de Détroit dans le Michigan : The White Stripes se compose de Jack (John Anthony Gillis) au chant, guitare, piano et écriture puis de Megan Martha White à la batterie, chant et piano. S’affichant comme frère et sœur pour les médias, Jack White et Meg White sortent leur premier album en 1999.

Les années lycée, John Gillis rencontre Meg White au Memphis Smoke, restaurant où elle travaillait et où lui lisait de la poésie lors de soirées micro ouverts. Ils deviennent amis et fréquentent les cafés, les salles de concert et les magasins de disques de la région. À cette époque, Gillis jouait déjà de la batterie avec des amis. En 1994 il devient batteur pro dans le groupe de cowpunk de Détroit : Goober and the Peas.