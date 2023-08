"While we're young" : Ben Stiller et Naomi Watts épatants dans une comédie séduisante à la Woody Allen

While we're young est une comédie américaine séduisante et profonde qui rappelle fortement les films des années 1980 de Woody Allen. Découvrez ce film le 7 septembre à 20h40 sur La Trois et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Réalisé par Noah Baumbach (Marriage Story, Frances Ha ...), le film met en vedette deux couples, des quadras bobos (Ben Stiller et Naomi Watts) et des vingtenaires hipsters (Adam Driver et Amanda Seyfried) que tout semble séparer. Le réalisateur met en scène avec finesse et humour ce choc entre deux générations, magnifiquement interprété par les quatre comédiens totalement en harmonie. La presse a été globalement séduite par While we're young, comme ce critique de Télérama :