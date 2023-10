While She Sleeps à l’Ancienne Belgique : le triomphe du metalcore

"Ça va être While She Sleeps sous stéroïdes !" confiait Loz Taylor, frontman du groupe au magazine Kerrang !, en abordant cette tournée. Il est difficile de lui donner tort. Le quintet de Sheffield fait actuellement partie de ce qui se fait de mieux au sein de la scène metalcore et continue de prouver qu’il mérite sa place près de têtes d’affiche comme Architects ou Parkway Drive (dont ils ont assuré la première partie à Forest National l’an passé). Passant par des salles comme Alexandra Palace à Londres, le Bataclan à Paris ou encore le Palladium à Cologne, While She Sleeps nous a fait le privilège de s’arrêter à l’Ancienne Belgique le 28 septembre pour un concert à guichets fermés. Et la cerise sur le gâteau : ils ont ramené les Australiens de Polaris et leurs amis de Bury Tomorrow. Entrée, plat, dessert : la soirée fut intense.

C’est Polaris qui ouvre le bal. Déjà fort de deux excellents albums, le groupe originaire de Sidney a dévoilé depuis peu son troisième opus, Fatalism. Polaris est un parfait exemple de la formule "good cop bad cop" que l’on peut entendre dans le metalcore, une alternance de couplets furieux criés par le chanteur Jamie Hails et des refrains clairs et mélodieux chantés par le bassiste Jake Steinhauser. Ponctué de breakdowns ravageurs, le set de Polaris frappe fort d’emblée et la foule s’entrechoque en rythme, faisant couler les premières goûtes de transpiration. Son seul défaut sera sa durée. "C’est déjà fini ?" peut-on entendre après le concert. Polaris sait maintenant qu’un public attend de pied ferme leur prochain passage en Belgique.